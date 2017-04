(rtn) Ein Entstehungsbrand in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Strasse Am Gehölz in Wentorf hat am Montagabend einen Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.



Rauchmelder hatten ausgelöst und es roch verbrannt im Haus. Unter Atemschutz suchten die Feuerwehrleute nach dem Grund. Schnell war die betroffenen Wohnung und in der Küche eine schmorenden Verteilersteckdose ausgemacht.

Feuerwehrleute holten einen älteren Mann aus der Wohnung heraus und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Nach den Löscharbeiten wurde die Wohnung mit einem Druckbelüfter entraucht. Während der Löscharbeiten hatte die Polizei die Straße gesperrt.



Im Einsatz waren: FF Wentorf, Rettungsdienst und Polizei