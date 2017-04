(rtn) Eine kräftige Windböe hat am Montagabend in Hamburg-Bergedorf zwei Äste eines Kastanienbaumes geknickt und auf die Straße Am Baum und einen dort geparkten Mini gedrückt.



Der Mini erlitt Schaden am Lack und bekam ein paar Beulen ab. Mit einer Bügelsäge zersägten die eingesetzten Feuerwehrleute die Äste und räumten danach die Straße wieder frei. Während der Arbeiten war die Straße voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Bergedorf und die Polizei