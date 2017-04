(rtn) Florian Silbereisen feiert die neue "Lust auf Schlager" mit der größten Tournee, die er jemals gestartet hat: DAS GROSSE SCHLAGERFEST – DIE PARTY DES JAHRES! Wir waren in der Sparkassen-Arena-Kiel dabei.

Der Showmaster hatte auch in Kiel zur ganz großen Party mit den größten Schlager-Hits aller Zeiten von „Marmor, Stein und Eisen bricht“ bis „Ich war noch niemals in New York“, von „Biene Maja“ bis „Moskau“ eingeladen.



Für die richtige Schlagerparty-Stimmung sorgte die internationale Schlagerband KLUBBB3 mit Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff! Die drei Jungs aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien gehen zum ersten Mal gemeinsam auf Tournee, nachdem sie mit ihrem ersten Album „Vorsicht unzensiert!“ auf Anhieb in fünf Ländern gleichzeitig die Charts erobert haben und schon nach nur 124 Tagen mit Gold überrascht wurden. Kein anderer neuer Schlager-Act konnte 2016 derart rasante Erfolge verzeichnen!

Quelle: Sparkassen-Arena-Kiel



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Florian Silbereisen, Klubb3, Voxxclub

DJ Ötzi, Sarah Jane Scott