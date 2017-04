(rtn) Seit 2014 leitet Theo Koll das ZDF-Auslandsstudio Paris. In der Sendung sagt der Journalist, wie er die Chancen von Emmanuel Macron und Marine Le Pen einschätzt.



Elisabeth Raether, Journalistin

Sie hat Le Pen für "Die Zeit" mehrfach in Frankreich getroffen und das Macron-Team im Wahlkampf begleitet. In der Sendung erzählt Raether, wie sie Macron und Le Pen erlebt hat.



Franca Parianen, Neurowissenschaftlerin

Als Neurowissenschaftlerin erklärt sie, wie menschliches Sozialverhalten funktioniert. In der Sendung sagt Parianen, wie Populismus und Fremdenfeindlichkeit entstehen.



Günther Maria Halmer, Schauspieler

Gerade erschien seine Biografie "Fliegen kann jeder - Ansichten eines Widerborstigen". Halmer spricht über seinen Vater und erklärt, welche Bedeutung das Scheitern in seinem Leben hat.



Prof. Andreas Michalsen, Arzt

Naturheilkunde steht in einem Spannungsverhältnis zur klassischen Schulmedizin. In der Sendung berichtet der Charité-Professor von seinen Erfahrungen aus Praxis und Forschung. Quelle: ZDF