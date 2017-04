(rtn) Ein Feuer hat in der Nacht zum Mittwoch in der Alten Landstrasse in Escheburg ein Doppelcarport, zwei Autos und Teile eines Doppelhauses zerstört. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Mit Video





Mehrere Anwohner hatten das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrleute brannten das Carport, ein Mercedes und ein Volvo bereits lichterloh. Auch hatten die Flammen bereits den Giebel des Doppelhauses erfasst. Durch die

Hitzeeinwirkung wurden mehrere Fensterscheiben sowie der Dachüberstand beschädigt.

Sofort wurde durch die Einsatzleitung weitere Freiwillige Feuerwehren nachalarmiert. Durch einen massiven Löscheinsatz konnte das Haus gerettet werden, Carport und zwei Autos dagegen brannten völlig aus. Während der Löscharbeiten war die Alte Landstrasse für längere Zeit voll gesperrt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt Noch am Brandort nahm die Polizei ihre Ermittlungen auf.



Im Einsatz waren: FF Escheburg, FF Kröppelshagen-Fahrendorf, FF Börnsen, FF Geesthacht, Rettungsdienst und Polizei