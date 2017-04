Land unterstützt FF Kronshagen

(rtn) Die ersten beiden Fahrzeuge, auf deren Türen wieder "Freiwillige Feuerwehr Kronshagen" stehen wird, haben Ministerpräsident Torsten Albig und Innenminister Stefan Studt am Mittwochvormittag an die Gemeinde Kronshagen übergeben.

Das LF16/12 (Baujahr 2002) und der RW2 (Baujahr 1997) versahen bislang Dienst an der Landesfeuerwehrschule und wurden nun der Gemeinde übereignet. Darüber hinaus brachte Albig einen Zuwendungsbescheid über 325.000 Euro als Sonderförderung mit. Damit werden 50% der Mehrkosten, die nicht von den Versicherungen getragen werden abgedeckt. Die andere Hälfte verbleibt bei der Gemeinde Kronshagen. Damit löste das Land sein Versprechen nach dem verheerenden Großfeuer im Februar ein, die Gemeinde und die Feuerwehr beim Wiederaufbau ihrer Feuerwehr nicht allein zu lassen.





Ein Großfeuer hatte die Gerätehalle inklusive Fuhrpark und Einsatzkleidung zerstört. Grund dafür war ein technischer Defekt. "Ich freue mich über den engen Schulterschluss. Nur mit solch einem gemeinsamen Kraftakt können wir sicherstellen, dass die Feuerwehr in Kronshagen kurzfristig wieder voll einsatzbereit ist", sagte Albig. Neben der Fahrzeughalle und Ausrüstungsgegenständen wurden insgesamt neun Fahrzeuge bei dem Brand in der Nacht vom 22. Februar 2017 zerstört. "In solchen Krisensituationen kommt es auf schnelle Hilfe an. Daher haben wir schnell gemeinsam nach Lösungen gesucht und auch gefunden", so der Ministerpräsident.



Nach Aussagen von Bürgermeister Sander werde der Wiederaufbau der Fahrzeughalle ebenso wie die Ersatzbeschaffung für ein neuwertiges Einsatzleitfahrzeug zu nahe-zu 100 Prozent durch die Versicherung getragen. Die Gemeinde plane allerdings, die Fahrzeughalle beim Wiederaufbau vorausschauend an Anforderungen der Zukunft anzupassen. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten trage sie selbst. Für die Neubeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs HLF 20 mit Beladung als Ersatz für ein Alt-fahrzeug hat die Gemeinde Kronshagen die notwendigen Mittel unabhängig von dem Brandgeschehen bereits für 2018 eingeplant. "Diese Investition kann nun um ein Jahr vorgezogen werden", so der Bürgermeister. Hier helfe voraussichtlich auch der Kreis, indem er die Bezuschussung des Fahrzeugs aus Mitteln der Feuerschutzsteuer ebenfalls unbürokratisch um ein Jahr vorziehe.



Die nach Abzug weiterer Versicherungsleistungen verbleibenden Kosten für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges, eines Gerätewagens Logistik sowie eines Mannschaftstransportwagens und für die Wiederbeschaffung der Ausrüstungsgegen-stände wie auch für kleinere bauliche Überbrückungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen im Außenbereich tragen die Gemeinde und das Land jeweils zur Hälfte. Mit diesem Gesamtpaket sei die Freiwillige Feuerwehr Kronshagen wieder so leistungsfähig wie vor dem Brand, sagten Albig und Sander.



"Die 1.350 Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein sind ein wesentlicher und unersetzlicher Pfeiler unseres Sicherheitssystems. Daher ist es wichtig, dass das Land der Feuerwehr Kronshagen in dieser Krisenzeit solidarisch zur Seite steht und schnell und tatkräftig Unterstützung leistet", so Albig. "Die Bereitschaft für andere einzustehen, für den Nächsten unter Umständen die eigene Sicherheit, ja sogar Leib und Leben aufs Spiel zu setzen, das bedarf ganz besonderer Anerkennung und Würdigung", so Sander. So bitter der Tag des Brandes für die Feuerwehr Kronshagen gewesen sei, so wichtig sei es nun, nach vorne zu schauen und schnell wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Hierfür biete das von Land und Gemeinde gemeinsam geschnürte Paket die notwendige Grundlage, sagte der Bürgermeister. Quelle: Land SH