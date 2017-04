(rtn/ots) Die Anti-Terror-Vollübung "Pandora" der Landespolizei Schleswig-Holstein beginnt am Donnerstag ab etwa 9 Uhr im Raum Kiel. In verschiedenen Übungsszenarien trainieren Polizei, Feuerwehr und weitere Rettungs- und Hilfsdienste das taktische Vorgehen bei so genannten multiplen Anschlagslagen.





Ziel ist die Überprüfung des polizeilichen Einsatzkonzeptes bei terroristischen Ereignissen unter möglichst realitätsnahen Bedingungen. Mögliche Schwachstellen sollen erkannt und beseitigt werden.



Für den Ablauf hat sich die Landespolizei an terroristischen

Anschlägen orientiert, die so oder ähnlich in den vergangenen Jahren

in Europa geschehen sind. Dabei geht es nicht nur um die Bewältigung

der Lage vor Ort durch Spezialeinheiten, Schutzpolizei, Ermittler und

Rettungskräfte. Auch das komplexe Zusammenspiel verschiedener

Aufgabenbereiche einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) soll geübt

werden - vom Führungsstab bis zum Streifenbeamten, von der

Spurensicherung bis zur Öffentlichkeitsarbeit. Auch die Evakuierung

von Gefahrenzonen, die Versorgung von Verletzten und die Bergung von

Toten gehören zum Übungsszenario.



Insgesamt sind rund 1500 Einsatzkräfte an der Übung beteiligt.

Dienststellen der gesamten Landespolizei haben Kräfte entsandt, auch

das Landespolizeiamt und das Landeskriminalamt sind umfangreich

beteiligt. Sie werden durch Spezialeinheiten anderer Landespolizeien

unterstützt. Die Bundespolizei, die Berufsfeuerwehr Kiel mit

Rettungsdienst sowie freiwillige Feuerwehren üben mit. Die Rolle als

Übungsdarsteller übernehmen studierende Polizisten der Fachhochschule

für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz.



Neben verschiedenen Örtlichkeiten im Raum Kiel wird es auch an der

BAB A 21 im Bereich der Polizeidirektion Bad Segeberg Parkplatz Bebenseer Moor (Fahrtrichtung Süden) einen Übungsbestandteil geben. Hier wird eine

Kontrollstelle eingerichtet. Für einen kurzen Zeitraum (ca. 15

Minuten) wird es hier zu einer Ableitung des in Richtung Süden

fließenden Verkehrs kommen. Grundsätzlich gilt, dass es in allen

Übungsbereichen kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen sowie

geringfügigen Lärmbelästigungen durch eingesetzte Hubschrauber kommen

kann. Die Beeinträchtigungen bleiben aber auf das unvermeidliche Maß

beschränkt.



Wichtig: Trotz des hohen Personaleinsatzes während der Übung gibt

es keine Einschränkung der polizeilichen Erreichbarkeit oder

Hilfeleistung.



Unsere Archiv-Bilder zeigen Anti-Terror-Übung im Hansapark Sierksdorf am 4. Dezembere 2012 mit dem damaligen Innenminister Andreas Breitner