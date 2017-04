Hamburg (rtn) Kinder für Musik und Theater begeistern – mit diesem Ziel hat Birgitt Nilsson, Vorstandsvorsitzende der Freunde des Theaters für Kinder, erneut zum Ladys Lunch in Hamburg eingeladen.

Um sich gemeinsam für die musikalische Förderung von Kindern einzusetzen, trafen sich die Damen aus dem Raum Hamburg bei Bornhold an der Alster. Der finanzielle Erlös kommt dem Verein Freunde des Theaters für Kinder zu Gute. Der Freundeskreis hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder mit Musik und Theater vertraut zu machen. Bereits seit Jahren unterstützen die Mitglieder das Theater für Kinder in Hamburg-Altona.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Dagmar Viereck (Vorstand Theater für Kinder), Birgitt Nilsson Gastgeberin, Grit Weiss und Marion Fedder, Marie Amiere, Melanie Trochowski,Iha von der Schulenburg, Marietta Andreae, Alexandra Freifrau von Rehlingen, Sandra Quadflieg, Magdalena Strasburger, Stefanie Stotzenberg, Grit Weiss