(rtn) Boris Aljinovic und Anika Mauer sind im Ernst Deutsch Theater in dem Stück Unwiderstehlich von Fabrice Roger-Lacan zu sehen. Premiere ist am 27. April. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.



Er ist Anwalt. Sie ist Lektorin. Beide sind sehr glücklich, das perfekte Paar. Dann lernt sie bei einem Meeting einen berühmten Schriftsteller kennen, dessen Werk sie unglaublich fasziniert. Ein charismatischer Mann und Frauenheld. Sie erzählt ihrem Mann von dieser Begegnung, erwähnt, dass der Autor, zugegeben, »ziemlich unwiderstehlich« sei – »ziemlich« – mehr nicht. Warum hat sie dann eine Einladung zu einem Abendessen ausgeschlagen? Er unterstellt ihr, dass sie vor uneingestandenen Gefühlen und Begierden flieht, weil der andere für sie genau das sei: unwiderstehlich. Getrieben von seiner manischen Eifersucht beginnt er ein Kreuzverhör der Liebe, treibt sie emotional in die Enge, aus dem Haus und dem anderen Mann in die Arme. Für immer?



Fabrice Roger-Lacan (*1966) besucht in Paris die Eliteschule École normale supérieure und studiert Filmwissenschaft an der University New York. Er ist der Enkel des berühmten Psychiaters und Psychoanalytikers Jacques Lacan. Neben Autoren wie Yasmina Reza und Florian Zeller zählt er zu den führenden französischen Dramatikern und Drehbuchautoren. Bereits sein erstes Theaterstück ›Cravate Club‹ (Der Krawattenclub) wurde für den begehrten Prix Molière (2001) nominiert.





Regie: Antoine Uitdehaag - Bühne: Momme Röhrbein

Kostüme: Erika Landertinger - Musik: Het Paleis van Boem



Eine Produktion des Renaissance-Theaters Berlin in Zusammenarbeit mit dem Ernst Deutsch Theater. Quelle Ernst Deutsch Theater