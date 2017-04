(rtn) Am Wochenende fand der Parteitag der AfD statt. Der Autor und Journalist Hajo Schumacher äußert sich zu den Spitzenkandidaten Gauland und Weidel. Außerdem sagt er, warum Vatersein der drittschwerste Beruf der Welt ist.



Krzysztof Charamsa, Theologe

2015 machte der hochrangige Priester in einer Pressekonferenz im Vatikan seine Homosexualität öffentlich. Der suspendierte Priester spricht über die Heuchelei in der katholischen Kirche.



Andreas Englisch, Autor und Journalist

Er kennt Charamsa. Englisch sagt: "Die homosexuellen Kreise im Vatikan wussten bestimmt, dass Charamsa schwul ist, sonst wären sie nicht zu ihm zum Beichten gegangen."



Verena Lugert, Köchin und Journalistin

Mit 39 gab sie ihre Karriere als Journalistin auf und absolvierte in London eine Ausbildung zur Köchin. Lugert spricht über ihre Erfahrungen in der Spitzengastronomie. Quelle: ZDF