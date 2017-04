Brandstifter fackeln VW-Bus ab

(rtn) Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht einen VW-Bus angezündet, der am Friedhofseingang am Rümpeler Weg in Bad Oldesloe abgestellt worden ist.



Ein Zeuge hatte den Flammenschein in Höhe des Kleingartenvereins Radeland gesehen, und zwei Männer bemerkt, die sich aus dem Wald in Richtung Innenstadt bewegten. Der junge Mann wählte den Notruf und informierte Polizei und Feuerwehr. Als die Feuerwehrleute der FF Bad Oldesloe an der Brandstelle eintrafen brannte der VW-Bus bereits in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die hohen Flammen ab und verhinderten, dass das Feuer auch auf die nahestehenden Bäume übergegriffen hat. Menschen wurden nicht verletzt. Der Bus war leer. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Trotz einer Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen entkamen die mutmaßlichen Täter zunächst unerkannt. Der ausgebrannte Bus wurde sichergestellt und eingeschleppt. Mehr Hintergrund war in der Nacht noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Bad Oldesloe, Rettungsdienst und Polizei