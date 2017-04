(rtn) Etwa 1.500 Polizisten und Rettungskräfte sind heute an der bislang größten Anti-Terror-Übung Schleswig-Holsteins beteiligt. Geplant sind drei fiktive Anschläge in Kiel.





Bei der Übung auf dem Flughafen Kiel-Holtenau geht es um einen Überfall auf eine Feier.

Bei der fiktiven Explosion in einem Bus unter der Holtenauer Hochbrücke soll die schnelle medizinische Versorgung und Spurensicherung geprobt werden.

In Kiel-Mettenhof kommt es in einem fiktiven Verlagshaus zu einer Geiselnahme.



Neben Einsatzkräften aus Schleswig-Holstein sind Polizei-Spezialkräfte sowie Bundespolizei und Wasserschutzpolizei aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern dabei. Die Eliteeinheit GSG9 der Bundespolizei ist als Beobachter vertreten, die Bundeswehr leistet logistische Hilfe.