(rtn) Am 13. Mai wird sie Deutschland beim Eurovision Song Contest in Kiew vertreten. In der Sendung spricht Levina über ihre Erwartungen an den ESC und ihre Begeisterung für die Musik.



Gerhart Baum, Bundesminister a.D.

Von 1978 bis 1982 war er Bundesinnenminister unter Helmut Schmidt. Baum sagt: "Die RAF ist mein Lebensthema." In der Sendung erinnert sich der Politiker an den Deutschen Herbst im Jahr 1977.



Stefan Aust, Journalist

Er schrieb den Bestseller "Der Baader Meinhof Komplex". Aust sagt: "Es war immer klar, dass die Reise der RAF im Gefängnis, im Schusshagel der Polizei oder im Selbstmord enden würde."



Wolfgang Seliger, ehemaliger Polizist

Am 3. Mai 1977 wurde er zu einer Personenkontrolle geschickt. Seliger wird von sieben Kugeln durch die Waffe des RAF-Mitglieds Günter Sonnenberg lebensgefährlich verletzt.



Felix Starck, Abenteurer

Mit einem umgebauten, alten amerikanischen Schulbus reiste er quer durch Nordamerika. In der Sendung erzählt der 26-Jährige von seiner "Expedition Happiness". Quelle: ZDF