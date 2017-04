(rtn) Jogi Löw und Tim Mälzer trafen sich am Donnerstag in Hamburg zum kulinarischen Ballwechsel in der Bullerei.



Beide Herren stellten das gemeinsame Kochbuch "Erfolgsrezepte" vor. Das Buch gibt es nicht zu kaufen, sondern ist bei einer Werbeaktion von NIVEA MEN zu erhalten. Der Bundestrainer ist seit mehreren Jahren Pflegecoach und Markenbotschafter der Serie. Mit NIVEA MEN entwickelte Beiersdorf im Jahr 1986 als erster Kosmetikhersteller eine kategorienübergreifende Männerpflege-Serie und ist heute weltweiter Marktführer in diesem Segment. Das Sortiment umfasst in Deutschland mehr als 30 Produkte aus den Bereichen Reinigung, Rasur, After Shave, Gesichts- und Haarpflege.