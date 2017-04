(rtn) Erneut hat es auf der K 80 zwischen Glinde und Reinbek am Donnerstagnachmittag gekracht. Zwischen der AS Glinde und der AS Reinbek fuhr ein Sprinter auf zwei vor ihm stehende Autos auf.



Ein Autofahrer wurde dabei verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute klemmten die Batterien der Unfallfahrzeuge ab und streuten wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe die Fahrbahn mit Bindemittel ab. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die K 80 für etwa vierzig Minuten lang voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr örtlich um.



Im Einsatz waren FF Reinbek, Rettungsdienst und Polizei