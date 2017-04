(rtn) Eric Stehfest gehört zu den Shootingstars des deutschen Fernsehens und ist einer der Hauptdarsteller in »Gute Zeiten, Schlechte Zeiten«. Was nur wenige wissen: In seiner Jugend war er jahrelang von der Droge Crystal Meth abhängig. Heute ist er clean und hat sich zur Aufgabe gemacht, über die Gefahren dieser Modedroge aufzuklären.



Sein Buch »9 Tage wach« hat er gestern bei Thalia in der Spitalerstrasse in Hamburg vorgestellt und signiert.



Eric Stehfest, geboren 1989, ist Schauspieler und Filmproduzent. Er studierte an der Hochschule für Musik und Schauspiel in Leipzig und wurde einem breiteren Publikum durch die Rolle des Chris Lehmann in »GZSZ« bekannt. 2016 tanzte er sich mit Oana Nechiti in die Herzen der Zuschauer von »Let's dance«. Er lebt mit seiner Familie in Berlin. Quelle: Thalia