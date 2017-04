(rtn) Auf dem Recyclinghof in Wentorf geriet am Freitagnachmittag der Inhalt eines Presscontainers in Brand. Arbeiter hatten Rauch und Flammen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.





Zunächst kühlten die Feuerwehrleute unter Atemschutz den Container und löschten beim Einwurf. Danach wurde ein LKW bestellt, der den Container herauszog und kippte. Ein Radlader verteilte den brennenden Sperrmüll danach auf dem Hof. Die Feuerwehrleute löschten dort mit drei Rohren die Brandnester ab. Über zwei Stunden lang dauerten die Löscharbeiten an. Die Brandursache ist noch nicht bekannt,



Im Einsatz waren : FF Wentorf, FF Börnsen und der Rettungsdienst