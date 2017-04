Demo: "St.Pauli-Fans gegen G20"

(rtn) Unter dem Tenor "St.Pauli-Fans gegen G20" fand am Freitagabend in Hamburg-St.Pauli nach dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim eine angemeldete Demonstration gegen den Anfang Juli in Hamburg stattfindenden G20-Gipfel statt. Zwischenfälle gab es nicht.



Vom Millerntor-Stadion am Heiligengeistfeld ging der Demonstrationszug bis zum Karolinenplatz nahe der Messehallen, dem Austragungsort des Treffens der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am 7./8. Juli. Gegen 21:10 Uhr hatte sich der Demonstrationszug mit etwa 2.700 Teilnehmern in Bewegung gesetzt und erreichte nach einer Zwischenkundgebung im Karolinenviertel gegen 22:00 Uhr den

Schlusskundgebungsort am Tschaikowskyplatz. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur noch etwa 1.400 Teilnehmer im Aufzug. Der Versammlungsleiter beendete die Versammlung schließlich gegen 22:25 Uhr. Während des Aufzugs wurden vereinzelt Nebeltöpfe, Bengalos und Pyrotechnik gezündet. Zwischenzeitlich kam es ebenfalls zu Vermummung einzelner Aufzugsteilnehmer, die allerdings nach polizeilicher Aufforderung wieder abgelegt wurde. Die Polizei war mit rund 1.000 Beamten im Einsatz.