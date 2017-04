(rtn) Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo hatten folgende Gäste im Weserhaus von Radio Bremen: Politikerin Prof. Dr. Rita Süssmuth, Schauspieler Heino Ferch, Wissenschaftler Prof. Dr. Harald Lesch, Journalistin Dunja Hayali, Schönheitschirurg Dr. Darius Alamouti, Schlafforscher Dr. Michael Feld sowie Unternehmer Frank Otto und Model Nathalie Volk.





Prof. Dr. Rita Süssmuth – Politikerin

Vor ein paar Wochen feierte Rita Süssmuth ihren 80. Geburtstag, ihrem Tatendrang tut das jedoch keinen Abbruch, der Terminkalender ist noch immer sehr gut gefüllt. Die ehemalige CDU-Bundesministerin kämpft noch immer gegen Ausgrenzung und für Frauenrechte. Inwiefern das auch Themen sind, die ihr in ihrer eigenen Biografie begegnet sind, erzählt die frühere Bundestagspräsidentin bei 3nach9.



Heino Ferch – Schauspieler

Heino Ferch gehört zu den gefragtesten Schauspielern unseres Landes. Am 29. April startet er zusammen mit seinem Kollegen Samuel Finzi als außergewöhnliches Ermittlerduo in einer neuen Krimireihe im Ersten. Worauf sich die Zuschauer in der Auftaktepisode "Allmen und das Geheimnis der Libellen" freuen dürfen, verrät der gebürtige Bremerhavener bei 3nach9.

Prof. Dr. Harald Lesch – Wissenschaftler

"Die Menschheit schafft sich ab", behauptet der Astrophysiker und Naturphilosoph Prof. Dr. Harald Lesch in seinem aktuellsten Buch. Was jeder von uns dagegen unternehmen kann, warum es als Wissenschaftler wichtig ist, eine Rampensau zu sein und wie er schon als Kleinkind die Kneipe seiner Großeltern als Bühne für sich nutzte, berichtet der beliebte Fernsehmoderator bei 3nach9.



Dunja Hayali – Journalistin

Schon als Jugendliche hat sich Dunja Hayali "immer eingemischt", wie sie kürzlich zugab. Für ihr sozialpolitisches Engagement ist die Journalistin vielfach ausgezeichnet worden, nun hat sie sich auf Recherchereise begeben: In Frankreich, Ungarn, Venezuela und in den USA traf sie Gegner und Unterstützer von Populisten. Über die spannenden Erkenntnisse dieser Reise berichtet die Moderatorin bei 3nach9.



Frank Otto und Nathalie Volk – Unternehmer und Model

Was haben der Fernsehsender VIVA, die Privatradios Hamburg 1 und KissFM, die Plattenfirma ferryhouse und der Beatles-Platz in Hamburg gemeinsam? Sie alle entstanden auf Initiative des Medien-Unternehmers Frank Otto, eines Sohnes von Otto-Versand Gründer Werner Otto. In letzter Zeit sorgte allerdings Frank Ottos Beziehung zu dem Model Nathalie Volk für Schlagzeilen auf dem Boulevard. Bei 3nach9 klären die Beiden mögliche Missverständnisse.



Dr. Darius Alamouti – Schönheitschirurg

Dr. Darius Alamouti kann sich vor Arbeit kaum retten. "Ich könnte mich klonen und wäre noch ausgelastet", sagt der Schönheitschirurg. Kein Wunder, denn wer denkt, dass nur die Superreichen zu seinen Kunden zählen, irrt sich gewaltig. 90 Prozent seiner Kunden sind Menschen aus der normal arbeitenden Bevölkerung.



Dr. Michael Feld – Schlafmediziner

Laut einer aktuellen Studie leiden 80% der berufstätigen Deutschen unter vorübergehenden Schlafproblemen. Wer oder was ist für den erholsamen Schlaf verantwortlich? Ist es der Standort des Bettes, die Dicke der Bettdecke oder der abendliche Schlummertrunk? Und wie sehr werden wir wirklich gestört von Smartphone, Fernseher und schnarchendem Partner? Antwort auf all diese Fragen gibt es bei 3nach9 vom Schlafmediziner Dr. Michael Feld. Quelle: ndr.de