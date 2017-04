(rtn) Zur Veröffentlichung des zweiten "Wilbur McCloud"-Bandes "Gefährliche Mission"besuchten die Brüder Steven Gätjen und Andreas Karlström am Sonnabend die Thalia Buchhandlung im Elbe-Einkaufszentrum. Fans konnten die beiden Gätjen-Brüder bei einer Live-Lesung persönlich treffen, Fragen, stellen, Fotos und sich Autogramme holen.



Ein neues Abenteuer für die Fans von Wilbur McCloud! Das kleine Propellerflugzeug Wilbur McCloud lebt auf einer Insel mitten im Meer. Eines Tages taucht dort die schöne Schwänin Kara auf, die Wilbur um Hilfe bittet. In ihrer Heimat treibt ein unheimlicher Geist sein Unwesen, seit Wochen stürmt und regnet es ohne Unterlass. Natürlich macht sich Wilbur mit seinen Freunden, dem weisen Waschbären Mika, der mutigen Mungoprinzessin Kim und dem verrückten Chamäleon Schmitt, auf den Weg. Bald stellt sich heraus, dass das Phantom für die schweren Unwetter verantwortlich ist. Mithilfe einer magischen Wurzel will es unbesiegbar werden. Ob Wilbur und seine Freunde das Phantom stoppen können? Steven Gätjen und Andreas Karlström haben mit „Wilbur McCloud: Gefährliche Mission“ ein unterhaltsames Buch für die ganze Familie geschrieben.



Steven Gätjen, geboren 1972 in Phoenix/Arizona in den USA, ist heute als Moderator, Produzent und Redakteur fürs Fernsehen tätig. Schon als Kind war er vom Kino fasziniert und den griechischen Sagen die sein Vater ihm und seinen Brüdern abends vorlas. Die Abenteuer, die fabelhaften Wesen, die Charaktere und die unterschiedlichen Welten faszinierten Steven. Literarisch beeindruckt haben ihn immer Homers "Ilias" und "Odyssee", die Märchen der Gebrüder Grimm und Hans Christan Andersen. Ein langer, interkontinentaler Flug inspirierte ihn schließlich dazu, selbst zu schreiben. Die Geschichte um ein kleines abenteuerlustiges Flugzeug ließ ihn nicht mehr los. Gemeinsam mit seinem Bruder Andreas entwickelte er den Plot weiter und "Wilbur McCloud" wurde geboren.



Andreas Karlström, geboren 1973 in Phoenix/Arizona in den USA, absolvierte von 1997 bis 2000 eine Ausbildung zum Schauspieler an der "Webber Douglas Academy of Dramatic Art" in London. Heute lebt er als Schauspieler und Autor seinen Kindheits-Berufswunsch aus. Zum Schreiben inspiriert haben Andreas Karlström die zahlreichen Kinobesuche und Vorlesestunden mit seinem Vater. Er war von der Welt und den Geschichten, in die er eintauchte, fasziniert. Besonders beeinflusst haben ihn Werke wie Ottfried Preußlers "Krabat", Charles Dickens "David Copperfield" und Oscar Wildes "Das Bildnis des Dorian Gray". Er möchte seine Leser mit auf eine emotionale Reise nehmen und sie so verzaubern, wie er damals verzaubert wurde. Quelle: Thalia