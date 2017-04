(rtn) Zu Gast bei Bettina Böttinger im Kölner Treff waren Tobias Mann, Cassandra Steen, Moses Pelham, Thomas Anders, Laura Karasek, Günther Maria Halmer und Sonya Kraus.



Tobias Mann

Tobias Mann ist vor allem bekannt als Komiker und Satiriker, unter anderem in zahlreichen TV-Sendungen. Er stand bereits im Alter von 12 Jahren beim Mainzer Karneval auf der Bühne und sorgte für Unterhaltung. 2005 machte der studierte BWLer und passionierte Musiker aus seiner Leidenschaft einen Beruf und tourte mit diversen, heiter-bissigen Programmen durch die Lande. Mann ist Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises 2017 in der Sparte "Kabarett" und zu einer wichtigen Stimme seiner Generation geworden. Im Moment ist der 40-Jährige mit einer Best-of-Bühnenshow unterwegs. Darin nimmt er mit spitzer Zunge sowie großem Körpereinsatz verschiedenste Bereiche des menschlichen Lebens aufs Korn und schafft es, trotz ernsthafter Themen wie Trump, Erdogan und AfD, stets für gute Laune zu sorgen.



Cassandra Steen und Moses Pelham

Cassandra Steen ist zurück in der Soulband "Glashaus". Zwölf Jahre nach dem letzten gemeinsamen Studioalbum kehrt die Sängerin zu ihren musikalischen Ursprüngen und ihren Mitstreitern Moses Pelham und Martin Haas zurück. Zwischen 2001 und 2006 feierte das Trio mit gefühlvollem deutschem Soul ("Wenn das Liebe ist", "Was immer es ist") große Erfolge. Danach widmeten sich alle Drei ihren Soloaktivitäten. Nun kehrt "Glashaus" in alter Besetzung mit neuen Songs und ihrer speziellen Mixtur aus melodischem Soul und melancholischen Texten zurück. Im Kölner Treff sprechen die Sängerin Steen und Musiker und Produzent Moses Pelham darüber, was sie bewogen hat, ihre Zusammenarbeit wieder zu vertiefen.



Thomas Anders

Thomas Anders gehört zu den wenigen deutschen Stars, die von sich behaupten können, nationale wie internationale Musikgeschichte geschrieben zu haben, damals an der Seite von Dieter Bohlen. Zum ersten Mal in seiner 40-jährigen Karriere singt Thomas Anders nun in deutscher Sprache und das ausgerechnet in einer Zeit, in der der ehemalige "Modern Talking"-Sänger in Amerika die Hallen füllt. Bei uns erzählt er, wie er als kleiner Bernie - so hieß er damals - im Tante-Emma-Laden seine erste Bühne fand, ehe er mit 17 bei Michael Schanze auftrat und danach eine atemberaubende Karriere begann.



Laura Karasek

Laura Karasek-Briggs ist die einzige Tochter des bedeutenden Literaturkritikers Hellmuth Karasek. Doch sie ist auch Rechtsanwältin, Schriftstellerin und Mutter von Zwillingen. Und weil sie damit noch nicht ausgelastet zu sein scheint, ist sie vor einigen Monaten auch unter die Kolumnisten gegangen. Als Stern-Stimme erzählt Laura von ihrem Job in einer Männerdomäne, von ihrem Leben als junge Mutter und - ganz unverblümt - von ihren Sehnsüchten und Macken. Über die Themen, die sie in der heutigen Welt am meisten bewegen und über die wichtigsten Dinge, die sie von ihrem Vater gelernt hat, spricht Laura Karasek bei ihrem ersten Besuch im Kölner Treff.



Günther Maria Halmer

Er ist ein Widerborstiger, einer, der Schwierigkeiten mit Autoritäten hat und dem in seiner Jugend scheinbar nichts gelang. Überall flog er heraus: aus dem Gymnasium, der Hotelfachschule und bei der Finanzbeamtenprüfung. Seit vielen Jahrzehnten nun ist Günther Maria Halmer ein erfolgreicher Schauspieler, der es sogar bis nach Hollywood geschafft hat. Im "Kölner Treff" erzählt er von so manchen Niederlagen und Irrwegen, die ihn letztendlich aber da hingebracht haben, wo er heute steht.



Sonya Kraus

Sie trägt ihr Herz auf der Zunge, ihr Optimismus wirkt ansteckend und ihre Lust am Leben ist unverkennbar. Dabei weiß die Moderatorin Sony Kraus auch um die Schattenseiten im Leben - doch die Schicksalsschläge in der Kindheit haben das Ex-Model nicht in die Knie gezwungen. Warum sie sich seit Kindertagen noch nie von ihrer Mutter getrennt hat, wie Tiere ihr Leben bereichern und warum sie so gerne in Frankfurt lebt und arbeitet, darüber wird uns Sonya Kraus im Kölner Treff erzählen. Und ganz nebenbei zeigt uns die attraktive Blondine noch, wie sie sich fit hält, kleine Beauty-Tricks inbegriffen. QUELLE: WDR