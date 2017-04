(rtn) Nach einem technischer Defekt an ihrem Fahrzeug hat am Sonnabend eine Autofahrerin eine kilometerlange Ölspur von Ahrensburg bis nach Großhansdorf gelegt. Autofahrer hatten die Verschmutzung entdeckt und die Polizei informiert.



Feuerwehrleute der FF Ahrensburg und FF Großhansdorf rückten aus und streuten die Ölspur mit zahlreichen Sack Bindemitteln ab. Die Polizei hatte bei ihren Nachforschungen den defekten Mercedes entfeckt. Er war in der Nähe eines Kleingartenvereins am Radeland abgestellt. Das Abstreuen von Ölspuren gehört nicht unbedingt zu den Lieblingseinsätzen der Feuerwehren im Land muss aber sein, denn Ölspuren verschmutzen nicht nur die Umwelt, sondern verursachen auch eine rutschige Fahrbahn und stellen somit eine Verkehrsgefährdung dar, die zu Folgeunfällen führen kann.

Im Einsatz waren: FF Ahrensburg, FF Großhansdorf und die Polizei