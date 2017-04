(rtn) Damit im Ernstfall wirklich jeder Handgriff sitzt haben am Sonnabend die Feuerwehrleute der FF Siek gemeinsam mit dem Rettungsdienst (ASG) die Rettung von mehreren Verletzten und einer eingeklemmten Autofahrerin nach einem schweren Verkehrsunfall geübt. Mit Video



Bewusst wurde dabei nicht die Crash-Rettung angewendet, das heißt die schnelle Rettung bei unmittelbarer Lebensgefahr des Patienten, ohne Rücksichtnahme auf Folgeschäden, sondern die patientengerechte Rettung die länger dauert. Da wir bei Realeinsätzen immer aus größerer Distanz berichten, waren mit bei der Übung natürlich dichter am Geschehen dran. In unserem Video zeigen wir hier die sehr professionelle Arbeit der ehrenamtlichen Retter, die in ihrer Freizeit üben, damit wir wir sicher sind. Danke!