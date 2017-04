(rtn) Tierischer Einsatz am Finkenrieder Deichweg in Hamburg. Im Hafen Holstenkaten an der Süderelbe war ein Schaf im Hafenbecken und kam alleine nicht mehr heraus.



Spaziergänger hatten des Tier im Wasser entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Unterstützt von Schäferinnen holten die Feuerwehrleute der FF Kirchdorf das Schaf aus dem Wasser heraus. Die Schäferinnen luden das geschwächte Tier auf einen Anhämger und brachten es zur Herde zurück.