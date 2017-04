(rtn) Die Kameraden der FF Stapelfeld haben am Sonntag zum Maifeuer vor der Neuen Wache an der Hauptstrasse in Stapelfeld eingeladen. Erstmals dabei auch ein funkelnagelneuer Maibaum. Mit Video



Mit einem Trecker und Muskelkraft wurde der neue Maibaum in Stellung gebracht. Danach gab es leckeres vom Grill, Getränke. Dazu lodert ein Maifeuer in der Walpurigisnacht. Musikalisch umrahmt wurde das Maifeuer vom Musikzug Braak-Stapelfeld.