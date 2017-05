Helmut Lotti - Die Comeback Tour

(rtn) Mit seiner "Back Into The Light"-Tour gibt der belgische Pop- und Crossover-Star Helmut Lotti sein Comeback. Im Mai ist er unter anderem in Essen, Düsseldorf, Dortmund und Aachen unterwegs. Gestern war er im Kongresshaus Zürich zu sehen.





Helmut Lotti begeistert die Menschen mit seiner musikalischen Vielseitigkeit. Seit einem Vierteljahrhundert überwindet er als innovativer Musik-Botschafter locker und erfolgreich alle Genre- und Kulturgrenzen. 2016 feierte Lotti nach einer künstlerischen Auszeit mit «The Comeback Album» seine langerwartete Rückkehr und war in zahlreichen grossen TV-Sendungen präsent.