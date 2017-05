(rtn) Mit seinem aktuellenAlbum «Live At The Greek Theatre», das er 2015 zum Schluss seiner spektakulären Tour durch vierzehn US-Amphitheater in Los Angeles einspielte, ist Joe Bonamassa auf Tour. Am 15. Mai ist Joe Bonamassa in der Barclaycard Arena in Hamburg zu Gast.





Nach vielen mitreissenden Konzerten rund um den Globus zweifelt mittlerweile niemand mehr daran, dass Joe Bonamassa der legitime Erbe von Stevie Ray Vaughn ist. Seine Fangemeinde wächst von Tag zu Tag, wozu nicht zuletzt auch sein Doppel-Live-Album von 2010 aus der ausverkauften Londonder Royal Albert Hall wesentlich beitrug. Bonamassas erdiger, variantenreicher Blues-Rock ist mit einer technischen Finesse gespielt, die ihresgleichen sucht. Alle wichtigen Bluescracks von Buddy Guy bis Robert Cray sind des Lobes voll über diesen Ausnahmemusiker, der mit seiner souligen Stimme und seiner unbändigen Spielfreude schon heute zu den Grössten seiner Zunft gehört.