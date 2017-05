(rtn) In der Nacht zum 1. Mai ist es in Hamburg friedlich geblieben. Für die heutigen Demos erwartet die Polizei einen Verlauf wie in den Vorjahren. Im Fall von Krawallen sei sie "gut gerüstet."



Für den 1. Mai erwartet die Polizei in diesem Jahr eine "übliche" Einsatzlage: Für die "Revolutionäre 1. Mai"-Demonstration heute Abend, die in den vergangenen Jahren immer wieder in Ausschreitungen und Krawallen mündete, seien die Beamten gut gerüstet, sagte ein Polizeisprecher. Bislang seien vom Veranstalter der Kundgebung gut 1.000 Teilnehmer angemeldet worden. Bereits am Vormittag startet die traditionelle 1. Mai Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Hamburg. Zu diesem vom Rödings- zum Fischmarkt geplanten Aufmarsch werden rund 3500 Menschen erwartet, darunter auch unter dem Motto «Kein G20. Keine Sozialpartnerschaft. Kein Kapitalismus: RISE UP!» ein antikapitalistischer Block. shz.de/dpa