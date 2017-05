(rtn) Ein brennender Holzschuppen in Rehhorst-Willendorf hat am frühen Montagmorgen einen Großalarm für sechs Freiwillige Feuerwehren ausgelöst.



Gemeldet war ein Garagenbrand auf dem Gelände eines ehemaligen Bauernhofes, der jetzt von einer alternativen Wohngruppe zum biologischen Gemüseanbau genutzt wird. In dem brennenden Holzschuppen waren Gartengeräte abgestellt. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer war schnell gelöscht. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind noch nicht bekannt.





Im Einsatz waren: FF Rehhorst, FF Havighorst, FF Reinfeld, FF Zarpen, FF Heilshoop, FF Pöhls, Kreisbrandmeister, Rettungsdienst und Polizei