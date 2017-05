(rtn) Bei einem Unfall wurde am Montagvormittag auf der L225 bei Bünningstedt (Stormarn) ein 86 Jahre alter Autofahrer aus Hamburg schwer verletzt. Mit seiner gerade erst vier Tage alten Mercedes-A-Klasse war er nach links von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung gegen einen Baum geprallt.



Der Mercedes hatte beim Aufprall selbst einen Notruf ausgelöst und so waren die alarmierten Rettungskräfte sehr schnell am Unfallort. Feuerwehrleute holten den eingeklemmten Mann aus dem zertrümmerten Fahrzeug heraus. Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und den Rettungsdienst wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 225 voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.



Im Einsatz waren: FF Hoisbüttel, FF Bünningstedt, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei