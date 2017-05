(rtn) Eine leichte Windböe hat am Montagnachmittag zwei altersschwache Fichten in Schräglage gedrückt. Die beiden Stämme drohten auf die Durchgangsstraße in Hammoor zu fallen. Deshalb hatten Anwohner die Feuerwehr informiert.



Feuerwehrleute sicherten die beiden Bäume und legten sie danach mit der Motorsäge um. Während der Sägearbeiten hatte die Polizei die Straße halbseitig gesperrt.