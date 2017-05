(rtn) Auch die FF Reinbek war am Wochenende mit der Säge unterwegs. Zunächst war ein etwa 13 Meter hoher Baum am Glinder Weg umgekippt und hing in einem anderen Baum fest. Aus dem Korb der Drehleiter heraus wurde der Stamm mit der E-Kettensäge Stück für Stück zerlegt.







An der Hamburger Strasse drohte am Sonntagabend eine etwa zwanzig Meter hohe Birke auf die Straße und den Gehweg zu fallen. Die Feuerwehrleute zerlegten den Stamm mit der Motorkettensäge, räumten die Stücke weg und fegten die Fahrbahn.