(rtn) Alte Tradition zum 1. Mai. Die Freiwillige Feuerwehr in Reinbek hatte am Montag zum Maibaumfest auf den Rosenplatz eingeladen. Begleitet vom Spielmannszug Sachsenwald setzen die Feuerwehrleute über ihre Drehleiter dem Maibaum die Krone auf.



Anschließend ging es an der Feuerwehrwache am Klosterberg weiter. Dort gab es ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Fahrzeugausstellung und Leckeres vom Grill.