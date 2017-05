(rtn) Was friedlich begann endete mit Krawallen in der Nacht. Nachdem Hunderte Polizisten am Montag mehrere Kundgebungen zum 1. Mai in Hamburg begleitet hatten, ist es nach dem friedlichen Verlauf der Demonstrationen zu einzelnen Angriffen auf Polizeibeamte im Hamburger Schanzenviertel gekommen. Diese wurden mit Flaschen und Böllern beworfen.

Daraufhin räumte die Polizei das Schulterblatt vor dem linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora. Einzelne Randalierer wurden festgenommen, sechs Polizisten wurden verletzt. Fünf davon versahen ihren Dienst weiter. Ein Polizeibeamter wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt; er versah seinen Dienst danach nicht weiter.



Nach Angaben der Polizei schlugen gegen 19:47 Uhr etwa 25 bis 30 vermummte Personen in der Veringstraße in Hamburg-Wilhelmsburg die Scheiben eines Geldinstituts

sowie zweier weiterer Geschäfte ein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.



Ab 21:45 Uhr befanden sich etwa 200 bis 300 Personen im Umfeld der Roten Flora. Im weiteren Verlauf wurden hier Glasflaschen und pyrotechnische Gegenstände in Richtung der Polizeibeamten geworfen. Um 21:59 Uhr erfolgte über Durchsagen daher die Aufforderung an die Anwesenden, sich aus dem Schulterblatt zu entfernen. Das

Schulterblatt und angrenzende Straßen wurden schließlich gesperrt. Um 22:09 Uhr räumten Polizeikräfte das Schulterblatt in Richtung Altonaer Straße. Dies führte zu einer sofortigen Beruhigung der Lage und einer starken Abwanderung aus diesem Bereich.

Die Gesamtzahl vorläufig fest- oder in Gewahrsamen genommener Personen lag in der Nacht noch nicht vor.



Die Polizei Hamburg setzte etwa 2.100 Beamte ein. Davon kamen etwa 700 Beamte zur Unterstützung aus Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz sowie von der Bundespolizei.