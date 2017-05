(rtn/ots Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der gestern

Abend einen Brandsatz über den Zaun des Verwahrplatzes der Polizei

Hamburg in Hamburg-Billstedt geworfen hat.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entzündete sich der Brandsatz in der Nähe zweier dort abgestellter Pkw (VW-Polo und Opel-Vectra). Es entstand kein neuer Sachschaden an den Pkw. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.



Bei den Schäden an den beiden Pkw handelt es sich um Altschäden (Unfall- bzw. Brandschaden). Eine Sofortfahndung mit fünf Funkstreifenwagen führte nicht zur

Festnahme des Täters. Zu möglichen Hintergründen der Tat können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können bzw. verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.