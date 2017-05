(rtn) Mit 16 Jahren gelang Tanja Szewczenko der Durchbruch als Eiskunstläuferin. Mit 23 Jahren beendete sie ihre Sportkarriere und wurde Schauspielerin. In der Sendung spricht Szewczenko über ihren Karriereweg.



Axel Schulz, Ex-Boxer

Fast zehn Millionen TV-Zuschauer erlebten am Samstag die Niederlage von Wladimir Klitschko im Kampf gegen Anthony Joshua. Axel Schulz gibt seine Einschätzung zum Kampf.



Bernd Bönte, Box-Manager

Er kennt Wladimir Klitschko sehr gut und arbeitet eng mit ihm zusammen. Seit 2000 ist Bönte der Manager der Klitschko-Brüder. In der Sendung äußert er sich zur Niederlage.



Johann Lafer, Koch

Seit 40 Jahren ist Lafer als Koch tätig. Bis März moderierte er im ZDF das Format "Lafer!Lichter!Lecker!". In der Sendung erzählt er von seinen Erlebnissen mit Restaurantkritikern.



Jürgen Dollase, Restaurantkritiker

Er zählt zu den einflussreichsten Restaurantkritikern. Dollase sagt, warum er bis zu seinem 35. Geburtstag ein "kulinarischer Analphabet" war und es Sterne-Restaurants so schwer haben.



Marcell Jansen, Ex-Fußballprofi

Vor zwei Jahren beendete er seine Karriere als Fußballprofi. In der Sendung erinnert sich Jansen an seine Zeit als Profi beim HSV und Bayern München und verrät, was er heute macht. Quelle: ZDF