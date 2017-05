Großeinsatz nach Dachstuhlbrand

(rtn) Ein Feuer hat am Dienstag den Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Langenreihe in Jersbek völlig zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. Der Hausbewohner hatte sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.



Als die ersten Feuerwehrleute am Brandort eintrafen schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl heraus und dichter Rauch zog über die Brandstelle hinweg. Zunächst rückten die Angriffstrupps unter Atemschutz im Innenangriff vor. Um an die Brandnester heranzukommen, deckten die eingesetzten Feuerwehrleute zunächst Teile des Daches ab.

Wegen der engen Bebauung gab es für die Drehleiter keinen geeigneten Aufstellort.

Deshalb rückten die Feuerwehrleute mit mehreren Rohren im Außengriff gegen die Flammen vor. Insgesamt waren fünf Freiwillige Feuerwehren im Einsatz, der sich bis spät in den Abend hingezogen hat. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Jersbek, FF Kleinhansdorf-Timmerhorn, FF Delingsdorf, FF Bargteheide, FF Bargfeld-Stegen, KFV Stormarn, Rettungsdienst und Polizei