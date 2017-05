(rtn) Ein Feuer hat auf dem Campingplatz Oortkaten am Warwischer Hinterdeich einen Wohnwagen mit Vorzelt komplett zerstört. Ein weiterer Wohnwagen wurde durch die Hitze beschädigt.



Schon auf der Anfahrt war für die Feuerwehrleute die große schwarze Rauchwolke zu sehen, die über dem Brandort stand. Beim Eintreffen stand ein Wohnwagen samt Vorzelt bereits in Vollbrand. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab, zuvor hatten sie eine Gasflasche gesichert und gekühlt. Eine Frau mit leichten Verbrennungen und dem Verdacht einer Rauchgasinhalation, wurde zunächst durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr erstversorgt und im weiteren Verlauf des Einsatzes, mit ihrem unverletzten Kleinkind, durch die Besatzung eines Rettungswagens der Feuerwehr Hamburg in eine nahegelegene Klink für die Versorgung von Brandverletzten befördert. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Hohendeich, Kirchwerder-Süd , Bergedorf, Bereichsführer Marschlande, Rettungsdienst und Polizei