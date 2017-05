(rtn) Spaziergänger haben am Haidberg Spielplatz in Glinde eine junge Eule neben einem Baum gefunden und das Tierheim informiert. Wahrscheinlich war das Jungtier aus seinem Nest gefallen.



Das Tierheim bat die Feuerwehr um Hilfe. Daraufhin rückten Feuerwehrleute der FF Glinde mit ihrer Drehleiter an. In einem Karton wurde die kleine Eule mit dem Korb der Drehleiter in etwa acht Meter Höhe transportiert. Dort setzte eine Feuerwehrfrau das Tier wieder zu einem weiteren Jungtier ins Nest zurück. Die Eulenmutter beobachtete die Aktion aus sicherem Abstand