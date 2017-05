(rtn) Eine lebensechte Babypuppe hat am Mittwoch in Hamburg-Bergedorf für Aufregung gesorgt.

Ein Spaziergänger hatte die Puppe im Gleisbett in der Nähe der Vierlandenstraße entdeckt und den Notruf gewählt.



Ein Großaufgebot von Rettungskräften rückten zu dem vermeintlichen Unfall aus. Schnell gab es Entwarnung. Mit großer Erleichterung stellten die Retter fest, dass es nur eine Puppe war.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Nettelnburg, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei