(rtn) Er spielte mit den Größten der Großen wie Eric Clapton, Roger Waters und B.B. King. Er gilt - nicht nur für Clapton - als einer der besten Gitarristen der Welt. Die Rede ist von DOYLE BRAMHALL II! Der Clapton-Gitarrist stellte im Hard Rock Cafe sein neues Album "RICH MAN" vor.

Er hat mit RICH MAN eines der großartigsten (Bluesrock-) Alben des Jahres 2016 veröffentlicht und im Mai 2017 kommt er endlich auf die langersehnte Deutschland-Tour.

RICH MAN, das erste Soloalbum von Bramhall II seit über 15 Jahren, reflektiert die beiden großen extensiven Erfahrungen, die Doyle in dieser Zeitspanne gemacht hat – von der engen, über zehnjährigen Zusammenarbeit mit Eric Clapton über Sheryl Crow, mit der er 2011 eine Weile liiert war , bis hin zu einer intensiven, spirituellen und musikalischen Reise, die ihn bis nach Indien und Afrika führte. Dort suchte er nach dem Tod seines legendären Vaters Doyle Bramhall nach innerem Frieden und neuen Sounds.

„Ich habe seit meinem letzten Album fast konstant für andere Künstler und Projekte geschrieben und dabei aber auch eine ganze Anzahl an Songs aufgehoben, die in gewisser Weise meine Lebensgeschichte dokumentierten. Jetzt freue ich mich sehr darauf, meine Musik mit meiner Band vor Publikum auf die Live-Bühne zu bringen “, sagt Bramhall II.