(rtn) Benjamin Adrion spielte für Eintracht Braunschweig und FC St. Pauli. Für Adrion stand immer fest: "Ich will nicht nur Fußballer sein!" Er erzählt, wie er den Verein "Viva con Agua" gründete.



Robin Alexander, Journalist

Mit seinem Buch "Die Getriebenen" sorgt er für Aufsehen. In der Sendung erzählt Alexander von seiner Reise nach Sotschi und spricht über den aktuellen Bundeswehr-Skandal.



Marek Erhardt, Schauspieler

Mehrfach wurde der Schauspieler Opfer von Einbrechern. Zwei Jahre begleitete Erhardt in Hamburg Undercover-Polizisten bei ihrer Arbeit. Er erzählt von seinen Erlebnissen.



Helga Hengge, Bergsteigerin

Am Wochenende ist der Extremkletterer Ueli Steck im Himalaya tödlich verunglückt. Helga Hengge zählt zu den erfolgreichsten Bergsteigerinnen der Welt. Sie spricht über die Gefahren.



Richter Alexander Hold

Nicht einmal drei Prozent der Einbrecher werden verurteilt. Richter Alexander Hold erklärt, ob sich Einbruch mit härteren Strafen bekämpfen lässt und sagt, welche Rolle organisierte Banden spielen. Quelle: ZDF