(rtn/ots) Schwerer Unfall mit einem gestohlenen Taxi in der Hamburger City: Ein Fahrgast starb, drei weitere Menschen wurden schwer verletzt.





Nach Polizeiangaben bemerkte kurz nach 04:00 Uhr heute Morgen ein Polizeibeamter in

seiner Freizeit im Bereich der Bramfelder Straße / Fuhlsbüttlerstraße ein Taxi (Mercedes E-Klasse), dessen Fahrer sehr unsicher und ohne Beleuchtung fuhr. Der Polizist verständigte über 110 den Notruf der Polizei und gab seine Beobachtungen weiter.



Der Fahrer des Taxis fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Innenstadt. Polizeibeamte versuchten dem Fahrzeug zu folgen. Im Ballindamm kollidierte das Taxi mit einem ihm entgegen kommenden zweiten Taxi (Mercedes Vito). Weiteres ist hierzu noch nicht bekannt, da die Polizeibeamten den Unfall nicht beobachten

konnten.



In dem Mercedes Vito saßen neben dem Fahrer zwei Fahrgäste. Alle Personen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der Fahrer des zweiten Taxis und einer der Fahrgäste konnten schwer verletzt gerettet werden. Der zweite Fahrgast erlitt tödliche Verletzungen undverstarb noch an der Unfallstelle.



Der Ballindamm wurde während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Identität der beteiligten Personen konnte noch nicht abschließend geklärt werden.



Es besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige das Taxi im Bereich der Krausestraße entwendet hat. Die Ermittlungen zum konkreten Ablauf dauern an.