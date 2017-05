(rtn) Bei Bauarbeiten an einem Mehrfamilienhaus in der Waldstrasse in Hoisdorf ist am Donnerstagvormittag ein Handwerker von einer Arbeitsfläche auf einen darunter liegenden Balkon abgestürzt.



Der Mann fiel etwa drei Meter tief auf einen Balkon und wurde verletzt. Arbeitskollegen hatten sofort den Notruf gewählt und wenig später trafen die ersten Rettungskräfte am Unfallort ein. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute hatten ihn zusammen mit dem Rettungsdienst durchs Treppenhaus zum Rettungswagen transportiert. Die sicherheitshalber angeforderte Drehleiter der FF Ahrensburg kam nicht zum Einsatz. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.



Im Einsatz waren: FF Hoisdorf, FF Oetjendorf, FF Ahrensburg, Rettungsdienst mit Notarztund die Polizei