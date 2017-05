(rtn) "Die Toten Hosen" feiern in diesem Jahr ihr 35. Jubiläum. Bei Markus Lanz in der Sendung erzählt Campino von Wohnzimmerkonzerten bei Fans und spricht über das neue Album "Laune der Natur".



Weitere Gäste in der Sendung



Heiner Geißler, Bundesminister a.D.

Im März erschien sein Buch "Kann man noch Christ sein, wenn man an Gott zweifeln muss? Fragen zum Luther-Jahr." Geißler spricht über Gott und den Begriff "Leitkultur".



Laura Karasek, Rechtsanwältin

Seit ihrem 13. Lebensjahr hat sie Diabetes. Karasek spricht über ihr Leben mit der Krankheit, ihre Arbeit als Autorin und erklärt, inwiefern sie als arbeitende Mutter effizienter ist.



Prof. Sven Gottschling, Arzt

Als Palliativmediziner ist es seine Aufgabe, Lebenden mit lebensbegrenzenden Erkrankungen, Ängste und Schmerzen zu nehmen. In der Sendung erzählt Prof. Gottschling von seiner Arbeit. Quelle: ZDF