Sie spielte neben Kirk Douglas, Dean Martin und Yul Brunner, später eroberte sie als Sängerin die deutschen Charts. Mit 74 Jahren ist Daliah Lavi in ihrer amerikanischen Wahlheimat gestorben.





Die israelische Schauspielerin und Sängerin sei bereits am Mittwoch in Asheville im US-Bundesstaat North Carolina gestorben, sagte eine Mitarbeiterin des zuständigen Bestattungsinstituts am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.