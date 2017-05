(rtn) Bei einem Unfall wurden am Donnerstagnachmittag ein Porsche-Fahrer und dessen Beifahrer verletzt. Sie waren mit ihrem Porsche Carerra 4 am Südring in Wentorf gegen einen Lichtmast und einen Baum geprallt.



Die beiden Insassen wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf und sicherte die Unfallstelle. Am Porsche entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.