Gewächshaus ausgebrannt

(rtn) Ein brennendes Gewächshaus hat am Freitagmorgen an einem Einfamilienhaus am Stormarnring in Glinde hat für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.



Anwohner hatten eine Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. Unter Atemschutz löschten die alarmierten Feuerwehrleute die Flammen ab, kontrollierten danach mit einer Wärmebildkamera, ob das Feuer auch auf das Dach des Hauses übergegriffen hat. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Glinde, Rettungsdienst und Polizei