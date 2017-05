(rtn) Der Fashion-Onlineshop ABOUT YOU ehrte am Donnerstagabend im Hamburger Mehr! Theater die wichtigsten deutschen Social Media Stars. Hier sind unsere Bilder.

In fünf Kategorien – Lifestyle, Fashion, Beauty, Fitness, Upcoming – wurden die begehrten Trophäen verliehen.



ABOUT YOU feierte seinen dritten Geburtstag mit mehr als 250 Promis und über 500 Branchen-Entscheidern bei den ABOUT YOU Awards / 6-stündige Live-Übertragung mit über drei Millionen Zuschauern via Facebook, Instagram, Youtube & Snapchat / Zu den Siegern zählen u.a. Lena Gercke, Caro Daur und Toni Mahfud



Die größte Influencer Award Show Deutschlands feierte seinen erfolgreichen Auftakt am 4. Mai 2017 in Hamburg mit mehr als drei Millionen Zuschauern, die das Event live auf Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat mitverfolgten. Damit erreichten die ABOUT YOU Awards bereits in ihrer ersten Ausgabe mehr Zuschauer als bereits etablierte Preisverleihungen, die nur auf klassischen Kanälen übertragen werden.



Zehn Kameras und sechs Livestreams hielten das Geschehen auf dem roten Teppich, Backstage und auf der Bühne in Echtzeit fest, u.a. moderiert von Steven Gätjen, Lena Gercke und Johanna Klum - somit handelt es sich um das bisher größte Social-Media-Live-Event in Deutschland.



Mit den Awards feierte ABOUT YOU seinen dritten Geburtstag und lud mehr als 250 Prominente und Influencer sowie über 500 Branchen-Entscheider ein, um die kreativsten und einflussreichsten Stars der Social-Media-Szene auszuzeichnen. In sechs Kategorien wählte das Publikum vor Ort von jeweils drei Nominierten einen Gewinner. Die Top 3 je Kategorie wurde im Vorfeld auf aboutyou-awards.de durch ein öffentliches Voting bestimmt, an dem knapp 100.000 User teilgenommen haben.



Zu den Siegern der ABOUT YOU Awards zählen Caro Daur (Idol of the Year), Toni Mahfud (Lifestyle), Lena Gercke (Fashion), Farina Opoku (Beauty), Louisa Dellert (Fitness) und Anouschka Stuck (Upcoming). Für musikalische Höhepunkte während der Show und auf der Aftershowparty sorgten die schwedische Band Mando Diao, die britische Newcomerin Izzy Bizu sowie die Hamburger DJ MAD und Das Bo.



ABOUT YOU: Blaupause für erfolgreiches Influencer Marketing



ABOUT YOU ist seit dem Live-Gang am 5. Mai 2014 First Mover in Deutschland, wenn es um erfolgreiches Influencer Marketing geht: "Wir bauen eine authentische 360-Grad-Welt um unsere Idols auf und treffen damit den Nerv unserer Zielgruppe", erklärt Julian Jansen (Head of Idols), zusammen mit Chris Nickel (Head of Community, Influencer und Social Media) verantwortlich für die ABOUT YOU Awards.



