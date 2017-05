(rtn) Bei einem Unfall wurde am Freitagnachmittag eine 59 Jahre alte Autofahrerin auf der L 160 verletzt.



Die Frau hatte auf der Strecke zwisichen Rausdorf und Grande auf der regennassen Fahrbahn in einer leichten Kurve die Kontrolle über ihren VW-Lupo verloren und war nach links in die Böschung geraten. Dort prallte das Auto gegen einen Baum, schleuderte auf die Straße zurück, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Noch vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten Ersthelfer die Frau aus dem Auto herausgeholt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in eine Hamburger Unfallklinik gebracht. Feuerwehrleute richteten das umgekippte Auto wieder auf und streuten die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Rausdorf, FF Grande, Rettungsdienst und Polizei